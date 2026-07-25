Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസൈനിക സഹകരണം ചർച്ച...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 July 2026 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 11:50 AM IST

    സൈനിക സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്ത്-ഇറ്റലി കരസേന മേധാവികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സൈനിക സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്ത്-ഇറ്റലി കരസേന മേധാവികൾ
    cancel
    camera_alt

    കരസേന ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേധാവി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഷുറൈയാൻ, ഇറ്റലി

    പ്രതിരോധ സേനാ മേധാവി ജനറൽ ലൂസിയാനോ പോർട്ടോലാനോയുമായി ചർച്ചയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കരസേന ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേധാവി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഷുറൈയാൻ, ഇറ്റലി പ്രതിരോധ സേനാ മേധാവി ജനറൽ ലൂസിയാനോ പോർട്ടോലാനോയുമായി ചർച്ച നടത്തി.

    റോമിലെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു ചർച്ച. കുവൈത്തും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക സഹകരണവും തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.

    പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആശയങ്ങൾ കൈമാറി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു.

    ഇറ്റാലിയൻ പ്രതിരോധ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന കൂടികാഴ്ചയിൽ കുവൈത്ത് കരസേനയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കാളികളായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - "Kuwait and Italy Army chiefs discuss military cooperation"
    Similar News
    Next Story
    X