സൈനിക സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്ത്-ഇറ്റലി കരസേന മേധാവികൾ

സൈനിക സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത് കുവൈത്ത്-ഇറ്റലി കരസേന മേധാവികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കരസേന ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേധാവി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഷുറൈയാൻ, ഇറ്റലി പ്രതിരോധ സേനാ മേധാവി ജനറൽ ലൂസിയാനോ പോർട്ടോലാനോയുമായി ചർച്ച നടത്തി.
റോമിലെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു ചർച്ച. കുവൈത്തും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക സഹകരണവും തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആശയങ്ങൾ കൈമാറി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു.
ഇറ്റാലിയൻ പ്രതിരോധ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന കൂടികാഴ്ചയിൽ കുവൈത്ത് കരസേനയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കാളികളായി.
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