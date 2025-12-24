Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ.​പി.​സി ക​രാ​റി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:19 AM IST

    ഇ.​പി.​സി ക​രാ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്തും ചൈ​ന​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    • മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ഗം കൂ​ടു​ന്നു
    • കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് തു​റ​മു​ഖ​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു
    ഇ.​പി.​സി ക​രാ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്തും ചൈ​ന​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം ഇ.​പി.​സി ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​നും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​പ്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പe​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, പ്രൊ​ക്യൂ​ർ​മെ​ന്റ്, ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ (ഇ.​പി.​സി) ക​രാ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്തും ചൈ​ന​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​നും ചൈ​ന ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ചെ​ൻ സോ​ങ്ങു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് തു​റ​മു​ഖ​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ലും ആ​ഗോ​ള വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ദേ​ശീ​യ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, വാ​ണി​ജ്യ, സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ‘ന്യൂ ​കു​വൈ​ത്ത്- 2035’ വി​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​വൈ​ത്തി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ലീ ​സി​യാ​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഷ​രീ​ദ അ​ൽ മൗ​ഷ​ർ​ജി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ദ​ഖീ​ൽ അ​ൽ ദ​ഖീ​ൽ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ തീ​ര​ത്ത്​ ബു​ബി​യാ​ൻ ദ്വീ​പി​ൽ ഇ​റാ​ഖ് അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​ടു​ത്താ​ണ് തു​റ​മു​ഖ നി​ർ​മാ​ണം. 100 കോ​ടി ദീ​നാ​റാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ചെ​ല​വ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​പു​ല​വും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​​ളോ​ടെ​യാ​ണ് തു​റ​മു​ഖം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള സ​മു​ദ്ര ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​യി മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsKuwait-Chinasigned agreementgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait and China sign EPC agreement
    Similar News
    Next Story
    X