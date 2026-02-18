Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 2:02 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് അ​ജ്‌​വ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ന്താ​വൂ​രി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത് അ​ജ്‌​വ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ന്താ​വൂ​രി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ന്താ​വൂ​രി​ന് കു​വൈ​ത്ത് അ​ജ്‌​വ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ

    ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ന്താ​വൂ​രി​നെ അ​ജ്‌​വ കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച്ച​യി​ൽ അ​ജ്‌​വ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​പ്പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, യു​വ​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ക​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ജ്‌​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ന്താ​വൂ​ർ, സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദീ​ർ​ഘ​ദൃ​ഷ്ടി​യു​ള്ള നേ​താ​വാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ മ​അ്ദ​നി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷ​വും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ജ്‌​വ ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി, ഹു​മ​യൂ​ൺ അ​റ​ക്ക​ൽ, സ​ലിം താ​നാ​ളൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി, ഫാ​റൂ​ഖ് മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

