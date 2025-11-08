Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    8 Nov 2025 12:17 PM IST
    8 Nov 2025 12:17 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് സാ​​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ

    ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ മ​റ്റൊ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​യ​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് സാ​​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ
    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് പു​റ​​പ്പെ​ടാ​നി​രു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ. തു​ട​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി മ​റ്റൊ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 4.24ന് 284 ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടാ​നി​രു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ശ്നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    പ​റ​ന്നു​യ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ചെ​റി​യൊ​രു അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ന് ടാ​ർ​മാ​ക്കി​ൽ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബ്രേ​ക്കി​ങ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ്യൂ​സ്‌ ലേ​ജി​ലാ​ണ് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ പ്ര​ശ്നം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി. വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​രും ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​ന്മാ​രു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ക​രം ഒ​രു വി​മാ​നം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച് ഉ​ച്ച​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ 12.20ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​മാ​ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യും കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​‌​സും മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

