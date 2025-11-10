Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:19 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:19 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ൻ​ക​മി​ങ്, ഔ​ട്ട്ഗോ​യി​ങ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് അ​തീ​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലെ 171 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ +96524345555 (എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ 171) എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ +96522200171 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വാട്സ്ആ​പ് വ​ഴി​യോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചമു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ പ​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും പു​റ​പ്പെ​ടാ​ൻ ​വൈ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    kuwait airways flight schedule Kuwait News gulf news malayalam
