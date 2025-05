cancel camera_alt എ​യ​ർ​ബ​സ് എ 321​നി​യോ വി​മാ​നം By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സി​ന് ഇ​നി എ​യ​ർ​ബ​സ് എ 321​നി​യോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും. ‘അ​ൽ മു​ത്‌​ല’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ എ​യ​ർ​ബ​സ് എ 321​നി​യോ വി​മാ​നം കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സി​നാ​യി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ വി​മാ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ഒ​മ്പ​ത് എ 321 ​നി​യോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ‘അ​ൽ മു​ത്‌​ല’ എ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ മൊ​ഹ്‌​സെ​ൻ അ​ൽ​ഫ​ഗാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. വിമാനത്തിന്റെ ഉൾവശം എ​യ​ർ​ബ​സ് എ 321​നി​യോ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 166 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള വി​ശാ​ല​വും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ ക്യാ​ബി​ൻ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രീ​മി​യം സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന 16 ഫു​ൾ-​ഫ്ലാ​റ്റ് ബി​സി​ന​സ് ക്ലാ​സ് സീ​റ്റു​ക​ളും 150 ഇ​ക്ക​ണോ​മി ക്ലാ​സ് സീ​റ്റു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 4-കെ ​സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഇ​ൻ ഫ്ലൈ​റ്റ് വി​നോ​ദം പോ​ലു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ട്. 20 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് ഇ​ന്ധ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ വി​മാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. വി​മാ​നം ഉ​ട​ൻ സ​ർ​വി​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ൽ​ഫ​ഗാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. 1953ൽ ​കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​വേസ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് 1954 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ആ​ദ്യ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1962 ൽ ​കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

Kuwait Airways now has the beauty of the Airbus A321neo