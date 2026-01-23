Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    23 Jan 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 12:27 PM IST

    സ​മ്മ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്

    സ​മ്മ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മ്മ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ പു​തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് വ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്. ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട്രി​യ, സൂ​റി​ച്ച്, മൈ​ക്കോ​ണോ​സ്, മ​ലാ​ഗ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​ക്ക​ണോ​മി ക്ലാ​സ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും 15 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വോ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ജൂ​ണി​ൽ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട്രി​യ, ഷാം ​എ​ൽ ഷെ​യ്ക്ക്, സ​ലാ​ല, സൂ​റി​ച്ച്, അ​ന്റാ​ലി​യ, ട്രാ​ബ്‌​സ​ൺ, സ​ര​ജേ​വോ, വി​യ​ന്ന, ബോ​ഡ്രം എ​ന്നീ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പു​തി​യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് ആ​ക്ടി​ങ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ ഷാ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സി​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, സെ​യി​ൽ​സ് ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ, 171 കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​നോ​ദ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മെ​നു, മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​നം, പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ക്യാ​ബി​ൻ ക്രൂ ​എ​ന്നി​വ ക​മ്പ​നി​ക്കു​ണ്ട്.വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സു​ഖ​ക​ര​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ ഷാ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു.

