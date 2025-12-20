Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 20 Dec 2025 10:15 AM IST
    date_range 20 Dec 2025 10:15 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് ര​ണ്ടു സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി

    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് ര​ണ്ടു സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് ര​ണ്ടു സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. വൈ​കീ​ട്ട് കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യിലേ​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.

    ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും 0096524345555 - 009651802050 എ​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​ർ 171 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

