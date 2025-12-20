കുവൈത്ത് എയർവേസ് രണ്ടു സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച കുവൈത്ത് എയർവേസ് രണ്ടു സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി. വൈകീട്ട് കുവൈത്തിൽനിന്ന് ദുബൈയിലേക്കുള്ള രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് റദ്ദാക്കിയത്.
രണ്ട് വിമാനങ്ങളുടെയും ഷെഡ്യൂൾ പുനഃക്രമീകരിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി. യാത്രക്കാർ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും 0096524345555 - 009651802050 എന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്പർ 171 എന്ന നമ്പറിലോ ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും കുവൈത്ത് എയർവേസ് അഭ്യർഥിച്ചു.
