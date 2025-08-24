Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:17 AM IST

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം; കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സും എ​സ്‌.​ടി.‌​സി​യും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം; കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സും എ​സ്‌.​ടി.‌​സി​യും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്- എ​സ്‌.​ടി.‌​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സും കു​വൈ​ത്ത് ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യും (എ​സ്‌.​ടി.‌​സി) ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ മൊ​ഹ്‌​സെ​ൻ അ​ൽ ഫ​ഗാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​തം, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​രാ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം വേ​​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്‌.​ടി‌.​സി ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ആ​ത്തി​സ് അ​ൽ ദ​റ​ബ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, എ​യ​ർ​ലൈ​നി​ന്റെ ഒ​യാ​സി​സ് ക്ല​ബ് കാ​ർ​ഡ് എ​സ്‌.​ടി‌.​സി ക്ല​യ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kuwait airwaysGulf NewsagreementstcKuwait News
    News Summary - Kuwait Airways and STC sign agreement for cooperation in various fields
    Similar News
    Next Story
    X