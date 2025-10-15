Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമൂ​ന്നാം റ​ൺ​വേ,...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 1:41 PM IST

    മൂ​ന്നാം റ​ൺ​വേ, പു​തി​യ വാ​ച്ച് ട​വ​ർ; പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ റ​ൺ​വേ വ്യോ​മ സു​ര​ക്ഷ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും
    മൂ​ന്നാം റ​ൺ​വേ, പു​തി​യ വാ​ച്ച് ട​വ​ർ; പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റ​ൺ​വേ​യും പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള വാ​ച്ച് ട​വ​റും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 ന് ​തു​റ​ക്കും. 4.58 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റ​ൺ​വേ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ റ​ൺ​വേ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​നി​ങ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്രോ​ജ​ക്ട്‌​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ദ് അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ റ​ൺ​വേ വ്യോ​മ സു​ര​ക്ഷ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ കൊ​ണ്ട് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ് പു​തി​യ വാ​ച്ച് ട​വ​ർ. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 600,000 ലാ​ൻ​ഡി​ങ്, ടേ​ക്ക്-​ഓ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി എ​യ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ന് ക​ഴി​യും. ഇ​ത് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും വ്യോ​മ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. വ്യോ​മ​യാ​ന, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ​വി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​വ. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും സാ​ദ് അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ നാ​ല് സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന ത​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​യ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ- 2 എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഐ.​സി.​എ.​ഒ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം 88 ശ​ത​മാ​നം സ്കോ​ർ നേ​ടി വി​ജ​യി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kuwait airportKuwait Newswatch towergulf news malayalam
    News Summary - Kuwait Airport expands operations with third runway, new watch tower
    Similar News
    Next Story
    X