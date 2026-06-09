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    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 7:10 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 7:10 PM IST

    കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളം ആക്രമണം: പരിക്കേറ്റ ഒൻപത് ഇന്ത്യക്കാർ ആശുപത്രി വിട്ടു

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    നാലുപേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു
    oman
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ ഒന്നിൽ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒൻപത് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. നാലുപേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ജൂൺ മൂന്നിന് കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ ഒന്നിനു നേരെയുണ്ടായ ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ മരിക്കുകയും 13 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 63 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    പരിക്കേറ്റ് ജാബിർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിൽ ഉള്ളവരെ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പരമിത ത്രിപതി സന്ദർശിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച അംബാസഡർ എംബസിയുടെ പൂർണ പിന്തുണ ഉറപ്പ് നൽകി. ആശുപത്രി അധികൃതരുമായും കുടുംബങ്ങളുമായും ഏകോപനം തുടരുന്നതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.

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    TAGS:dischargedKuwaitattack.Indians
    News Summary - Kuwait airport attack: Nine injured Indians discharged from hospital
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