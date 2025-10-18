Begin typing your search above and press return to search.
    കുമ്പള സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി

    കുമ്പള സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി
    കെ.ബി. അബ്ദുറഹ്മാൻ 

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കാസർകോട് കുമ്പള സ്വദേശി ഉളുവാർ താഴെ കെ.ബി. അബ്ദുറഹ്മാൻ (60) കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി. കുവൈത്തിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    ഭാര്യ: ആയിശ. മകൾ: താഹിറ. സഹോദരങ്ങൾ: ഇബ്രാഹിം, ഖദീജ, ആയിശ, സൈനബ, കെ.ബി. അബ്ബാസ്, കെ.ബി. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, പരേതരായ റൂഹാനി അന്തുഞ്ഞി. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കാസർകോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു.

