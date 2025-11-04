Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 12:35 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:35 PM IST

    കെ.​ടി.​യു.​എ​ഫ് ലേ​ബ​ര്‍ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​ടി.​യു.​എ​ഫ് ലേ​ബ​ര്‍ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​ടി.​യു.​എ​ഫ് ലേ​ബ​ര്‍ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ട്രേ​യ്ഡ് യൂ​നി​യ​ന്‍ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും(​കെ.​ടി.​യു.​എ​ഫ്) എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ് ലേ​ബ​ര്‍ ഓ​ഫി​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി ലേ​ബ​ര്‍ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മൈ​ദാ​ന്‍ ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലെ കെ.​ടി.​യു.​എ​ഫ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ അ​സ്മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വ​ര്‍ക്കേ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​നി​ല്‍ പി. ​അ​ല​ക്സ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. കെ.​ടി.​യു.​എ​ഫ് ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റും എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ് ലേ​ബ​ര്‍ ഓ​ഫി​സ് ത​ല​വ​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ അ​റാ​ദ സ്വ​കാ​ര്യ തൊ​ഴി​ല്‍ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​കു​റി​ച്ച് ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു.

    സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പി​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍, തൊ​ഴി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍, ജോ​ലി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ത്രീ ​സു​ര​ക്ഷ, അ​പ​ക​ടം, സ​മ​യ​ക്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ തൊ​ഴി​ല്‍ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ശി​ൽ​പ​ശാ​ല. മാ​ളു​ക​ള്‍, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ള്‍, സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ്വ​കാ​ര്യ-​ഗാ​ര്‍ഹി​ക തൊ​ഴി​ല്‍ നി​യ​മ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ അ​നി​ല്‍ പി. ​അ​ല​ക്സി​ന് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ അ​സ്മി ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ല്‍ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു.

