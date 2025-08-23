Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwaitchevron_rightകെ.​ടി.​എം.​സി.​സി...
    date_range 23 Aug 2025 2:05 PM IST
    date_range 23 Aug 2025 2:05 PM IST

    കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി ടാ​ല​ന്‍റ് ടെ​സ്റ്റ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്

    34 സ​ഭ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 500ൽപ​രം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥിക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും
    കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ടൗ​ൺ മ​ല​യാ​ളി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്രി​ഗേ​ഷ​ൻ (കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി) യു​ടെ 10ാമ​ത് ടാ​ലെ​ന്‍റ് ടെ​സ്റ്റ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കും. എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ​യി​ലും അ​ഹ​മ്മ​ദി സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മാ​ർ​ത്തോ​മാ, സി.​എ​സ്.​ഐ, ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ, ബ്ര​ദ​റ​ൺ, പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 34 സ​ഭ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 500ൽ ​പ​രം മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    സം​ഗീ​തം, സ​മൂ​ഹ​ഗാ​നം, പ്ര​സം​ഗം, ചെ​റു​ക​ഥ, വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണം, ഉ​പ​ന്യാ​സം, ക്വി​സ്, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. മ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി വീ​ഡി​യോ ന്യൂ​സ് ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ മ​ത്സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്രാ​യം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മൂ​ന്നു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. മ​ൽ​സ​രം എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​വ .ഇ​മ്മാ​നു​വേ​ൽ ഗ​രീ​ബ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ബി​ഷ​പ്പ് ഡോ.​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

