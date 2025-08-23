കെ.ടി.എം.സി.സി ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ടൗൺ മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഗ്രിഗേഷൻ (കെ.ടി.എം.സി.സി) യുടെ 10ാമത് ടാലെന്റ് ടെസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് നടക്കും. എൻ.ഇ.സി.കെ അങ്കണത്തിൽ വിവിധ വേദികളിലായി രാവിലെ എട്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ എൻ.ഇ.സി.കെയിലും അഹമ്മദി സെന്റ് പോൾസിലും ഉൾപ്പെട്ട മാർത്തോമാ, സി.എസ്.ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ, ബ്രദറൺ, പെന്തക്കോസ്ത് എന്നിങ്ങനെ 34 സഭകളിൽ നിന്നായി 500ൽ പരം മത്സരാർത്ഥികൾ മാറ്റുരക്കും.
സംഗീതം, സമൂഹഗാനം, പ്രസംഗം, ചെറുകഥ, വാദ്യോപകരണം, ഉപന്യാസം, ക്വിസ്, ചിത്രരചന, ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മത്സര ദിനത്തെ ആസ്പദമാക്കി വീഡിയോ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ മത്സരവും ഉണ്ടാകും. പ്രായം അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളിലായാണ് മത്സരം. മൽസരം എൻ.ഇ.സി.കെ ചെയർമാൻ റവ .ഇമ്മാനുവേൽ ഗരീബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമാപന സമ്മേളനം സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രിസൈഡിങ് ബിഷപ്പ് ഡോ.തോമസ് എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
