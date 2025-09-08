Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 8 Sept 2025 12:41 PM IST
    date_range 8 Sept 2025 12:41 PM IST

    കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി ടാ​ല​ൻ​റ് ടെ​സ്റ്റ്: ഐ.​പി.​സി കു​വൈ​ത്തി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്

    കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി ടാ​ല​ൻ​റ് ടെ​സ്റ്റ്: ഐ.​പി.​സി കു​വൈ​ത്തി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ടൗ​ൺ മ​ല​യാ​ളി ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്രി​ഗേ​ഷ​ൻ (കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​ത്താ​മ​ത് ടാ​ല​ൻ​റ് ടെ​സ്റ്റ് -2025ൽ ​ഐ.​പി.​സി കു​വൈ​ത്തി​ന് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്. സെൻറ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് സി.​എ​സ്.​ഐ ച​ർ​ച്ച് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് അ​ഹ​മ്മ​ദി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സ​മൂ​ഹ​ഗാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി മാ​ർ​ത്തോ​മാ പാ​രി​ഷ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സെൻറ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് സി.​എ​സ്.​ഐ ച​ർ​ച്ച് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഐ.​പി.​സി കു​വൈ​ത്ത് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ചി​ൽ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 500ൽ​പ​രം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.

    സ​ൺ​ഡേ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദീ​പ​ശി​ഖ പ്ര​യാ​ണ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് റ​വ. സ്റ്റീ​ഫ​ൻ നെ​ടു​വ​ക്കാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം സെൻറ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ സ​ഭ പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ബി​ഷ​പ്പ് ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യ് യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ത്യു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജോ​ഷ് മാ​ത്യു, കോ​മ​ൺ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം സ​ജു വി. ​തോ​മ​സ്, ഷി​ജോ തോ​മ​സ്, ഷി​ബു വി. ​സാം, ദീ​പ​ക് ഫി​ലി​പ്പ് തോ​മ​സ്, റെ​ജു ഡാ​നി​യ​ൽ ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബി​ബി ജോ​ർ​ജ് ചാ​ക്കോ​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

