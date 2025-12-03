Begin typing your search above and press return to search.
    3 Dec 2025 10:25 AM IST
    3 Dec 2025 10:25 AM IST

    കെ.ടി.എം.സി.സി ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഇന്ന്

    കെ.ടി.എം.സി.സി ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഇന്ന്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​രം​ഭം കു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കു​വൈ​ത്ത് ടൗ​ൺ മ​ല​യാ​ളി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്രി​ഗേ​ഷ​ൻ (കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്രി​സ്മ​മ​സ് ക​രോ​ൾ ഗാ​ന ശു​ശ്രു​ഷ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ (എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ) ദേ​വാ​ലാ​യ​ത്തി​ൻ ന​ട​ക്കും.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ, കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി ഗാ​യ​ക​സം​ഘം എ​ന്നി​വ ഗാ​ന​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ആ​ത്മീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഷി​ലു ജോ​ർ​ജ് (ക​ൺ) വ​റു​ഗീ​സ് മാ​ത്യു (പ്ര​സി) അ​ജോ​ഷ് മാ​ത്യു (സെ​ക്ര), ടി​ജോ സി. ​സ​ണ്ണി (ട്ര​ഷ), സ​ജു വി. ​തോ​മ​സ്, വി​നോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ, ജീ​സ് ജോ​ർ​ജ് ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

