Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​ടി.​എം.​സി.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 1:27 PM IST

    കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​െവ​ൻ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​െവ​ൻ​ഷ​ൻ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ടൗ​ൺ മ​ല​യാ​ളി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്രി​ഗേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വ​ൻ​ഷ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന്,ര​ണ്ട്,മൂ​ന്ന് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കി​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ (എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ) പ​ള്ളി​യി​ലും പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ലു​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. റ​വ.​ഡോ. ഡി.​ജെ.​അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ ദൈ​വ​വ​ച​നം പ്ര​ഘോ​ഷി​ക്കും.

    കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി ഗാ​യ​ക​സം​ഘം ഗാ​ന​ശു​ശ്രു​ഷ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി റോ​യി കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ (എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ത്യു (പ്ര​സി), അ​ജോ​ഷ് മാ​ത്യു, ടി​ജോ സി.​സ​ണ്ണി, സ​ജു വി. ​തോ​മ​സ്, ജീ​സ് ജോ​ർ​ജ് ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ടൗ​ൺ മ​ല​യാ​ളി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്രി​ഗേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി​ട്ട് 72 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ്.

    മാ​ർ​ത്തോ​മ്മ, സി.​എ​സ്.​ഐ, ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ, ബ്ര​ദ​റ​ൻ, പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത് സ​ഭാ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 28ൽ ​പ​രം സ​ഭ​ക​ളെ കെ.​ടി.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsKTMCCAnnual conventiongulf news malayalam
    News Summary - KTMCC Annual Convention
    Similar News
    Next Story
    X