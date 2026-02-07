പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര ചാരിറ്റികളുമായി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കും -കെ.ആർ.സി.എസ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രാദേശിക, ആഗോള മാനുഷിക ഏജൻസികളുമായി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും സേവിക്കുന്നതും തുടരുമെന്ന് കുവൈത്ത് റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (കെ.ആർ.സി.എസ്) ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ മഖാമിസ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈൽഡ് ഫണ്ടിന്റെ ആഫ്രിക്കയിലെ റീജനൽ ഡയറക്ടർ ചെഗെ എൻഗുഗി, റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ സീനിയർ ഡയറക്ടർ മിഷേൽ എൽ. കോർമിയർ എന്നിവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.സംഘർഷങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങൾ, മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയാൽ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഗണ്യമായ വെല്ലുവിളികൾ അൽ മഖാമിസ് സൂചിപ്പിച്ചു.
കുവൈത്ത് ചാരിറ്റിയുടെ മാനുഷിക, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോർമിയർ അഭിനന്ദിച്ചു. ആഗോള അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ ഇത് വലിയ പ്രശസ്തിയും അഭിമാനകരമായ പദവിയും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈൽഡ് ഫണ്ടിന്റെ പരിപാടികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും സംയുക്ത സഹകരണ അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അവർ വിശദീകരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, സംരക്ഷണം, മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പരിപാടികളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുർബലരായ കുട്ടികളെ പിന്തുണക്കാൻ ഫണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ മാനുഷിക ശ്രമങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും കുട്ടികൾക്കായുള്ള പരിപാടികളുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന അവസരമാണ് കെ.ആർ.സി.എസുമായുള്ള സഹകരണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കുട്ടികളുടെ ചാരിറ്റിയാണ് ചൈൽഡ് ഫണ്ട്. കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുകയും അവരെ ആരോഗ്യത്തോടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെയും വൈദഗ്ധ്യത്തോടെയും സുരക്ഷിതമായും വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ആളുകളുടെ ഒരു ആഗോള സമൂഹമാണിത്.
