Madhyamam
    Kuwait
    29 Nov 2025 10:44 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 10:44 AM IST

    യമനിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അയച്ചു കെ.ആർ.സി.എസ്

    യമനിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അയച്ചു കെ.ആർ.സി.എസ്
    സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യ​മ​നി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) മാ​നു​ഷി​ക ക​ര വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. യ​മ​നി​ൽ കോ​ള​റ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    കു​വൈ​ത്ത്-​സൗ​ദി ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​രു​ന്നു​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 40 ട​ൺ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ജീ​വി​ത സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ക​ട​ന്നു​പോ​ക​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, യ​മ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ്, സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സൈ​ന​ബ് കം​ബ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യെ അ​വ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. യ​മ​നി​ലെ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് വ​രും കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    yemennewsreliefgulfKRCSsupplies
    X