Madhyamam
    14 Sept 2025 10:10 AM IST
    14 Sept 2025 10:10 AM IST

    കെ.ആർ.സി.എസ് പ്രാഥമിക ചികിത്സ അവബോധ കാമ്പയിൻ

    കെ.ആർ.സി.എസ് പ്രാഥമിക ചികിത്സ അവബോധ കാമ്പയിൻ
    കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലോ​ക പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​​യെ​ക്കു​റി​ച്ച ഡെ​മോ അ​വ​ത​ര​ണം, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. ‘പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശു​ശ്രൂ​ഷ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​രി​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

