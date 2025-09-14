Begin typing your search above and press return to search.
    റോ​ഹിം​ഗ്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ കോ​ക്സ​സ് ബ​സാ​റി​ലെ റോ​ഹിം​ഗ്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്). അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച 1520 ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന 'അ​ഡാ​പ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ലി​യ​ൻ​സ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്' പ​ദ്ധ​തി പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് റെ​ഡ് ക്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ അ​റ​ബ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക.

    10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം റോ​ഹിം​ഗ്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​നാ​സ​ർ അ​ൽ ത​നാ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    2017 മു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, ആ​രോ​ഗ്യം, വെ​ള്ളം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​ക​സ​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - KRCS pledges assistance to Rohingya refugees
