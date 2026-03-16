Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.ആർ.സി.എസ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 March 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 10:40 AM IST

    കെ.ആർ.സി.എസ് വളന്റിയർമാരുടെ എണ്ണം ഉയർത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    കെ.ആർ.സി.എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അടിയന്തര യോഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (കെ.ആർ.സി.എസ്) വളണ്ടിയർമാരുടെ എണ്ണം 381 ആയി ഉയർത്തി. നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തും ഫീൽഡ് സന്നദ്ധത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് നടപടി. വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പുരുഷ-വനിതാ വളണ്ടിയർമാരെ വിവിധ ഫീൽഡ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് വിന്യസിച്ചു. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കായി പരിശീലന, പുനരധിവാസ പരിപാടികളും നിലവിലുണ്ട്.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അടിയന്തര യോഗത്തിൽ അടിയന്തര സംഘങ്ങളുടെയും വളണ്ടിയർമാരുടെയും പ്രവർത്തനവും ലോജിസ്റ്റിക്കൽ സന്നദ്ധതയും വിലയിരുത്തിയതായി ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ മുഗാമസ് പറഞ്ഞു. അടിയന്തര പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുടെയും അടിസ്ഥാന സാധനങ്ങളുടെയും വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനവും വിലയിരുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - KRCS increases the number of volunteers
    Similar News
    Next Story
    X