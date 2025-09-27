Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 27 Sept 2025 10:37 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 10:37 AM IST

    കെ.​പി.​സി പ്ര​തി​ദി​ന എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു

    2035ഓ​ടെ ദി​നം​പ്ര​തി നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യാ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    Kuwait Petroleum Corporation
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​പി.​സി) പ്ര​തി​ദി​ന എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു. 2035 ഓ​ടെ ദി​നം​പ്ര​തി നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യാ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദു​റ, മ​ത​ർ​ബ ഫീ​ൽ​ഡു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക്ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും കെ.​പി.​സി അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സ്വ​കാ​ര്യ എ​ണ്ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പു​തു​താ​യി ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് 2026ൽ ​റി​ക്രൂ​ട്മെ​ന്റ് ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.സി.​ഇ.​ഒ. ശൈ​ഖ് ന​വാ​ഫ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ന നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന, പ്ര​മോ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം പു​തു​ക്ക​ൽ, കെ.​ഒ.​ടി.​സി ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ര്‍ച്ച​യാ​യി.

