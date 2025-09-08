Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    8 Sept 2025 1:37 PM IST
    8 Sept 2025 1:37 PM IST

    2035ൽ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കും; പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കെ.​പി.​സി

    Kuwait Petroleum Corporation
    കു​വൈ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷി കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​പി.​സി). 2035 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. പു​തി​യ വി​പ​ണി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ നീ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ണ്ണ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തും കെ.​പി.​സി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ജ​പ്പാ​നി​ലെ കി​രി എ​ണ്ണ സം​ഭ​ര​ണ ​​ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്ന് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഏ​ഷ്യ​യി​ൽ ഏ​ഴ് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഭ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ൽ​സാ​നി​ൽ നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. എ​ണ്ണ വി​ത​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യും മ​റ്റൊ​രു ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യും 10 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ര​ണ്ട് ക​രാ​റു​ക​ൾ പു​തു​ക്കി. ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ക​യും എ​ണ്ണ വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി താ​യ് എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ൽ കെ.​പി.​സി സ്ഥാ​പി​ച്ച ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി കു​വൈ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഡെ​റി​വേ​റ്റീ​വു​ക​ളു​ടെ​യും വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    കെ.​പി.​സി​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളാ​യ സൂ​ർ, മി​ന അ​ബ്ദു​ള്ള, അ​ഹ്മ​ദി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളാ​യ ഒ​മാ​നി​ലെ ദു​ക്മി​ൻ, വി​യ​റ്റ്നാ​മി​ലെ എ​ൻ​ഗി സ​ൺ, ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ മി​ലാ​സ്സോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം മി​ക​വു​റ്റ​താ​ണ്. ഡീ​സ​ൽ, ഗ്യാ​സോ​ലി​ൻ, ഇ​ന്ധ​ന എ​ണ്ണ, മ​ണ്ണെ​ണ്ണ, ദ്ര​വീ​കൃ​ത പെ​ട്രോ​ളി​യം വാ​ത​കം തു​ട​ങ്ങി ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തും സ​ൾ​ഫ​ർ കു​റ​വു​ള്ള​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ് ഇ​വ.യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ജെ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് കെ.​പി.​സി. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ജെ​റ്റ് ഇ​ന്ധ​ന വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ പ​ങ്ക് വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - KPC aims to achieve 4 million barrels per day production by 2035
