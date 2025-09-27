Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:05 AM IST

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ച്ചു; വൈ​കി​യും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യും എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ട​ങ്ങി​യ വി​മാ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ​്ച​യും പോ​യി​ല്ല
    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ച്ചു; വൈ​കി​യും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യും എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ട്ടം ക​റ​ക്കി വീ​ണ്ടും എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക​സ്പ്ര​സി​ന്റെ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​കു​വൈ​ത്ത്, കു​വൈ​ത്ത്-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ല​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം സാ​​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സും റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ട​ങ്ങി​യ വി​മാ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.55 പു​റ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​രോ​ട് ആ​ദ്യം വി​മാ​നം വൈ​കു​മെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് 2.30ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.വ്യാ​ഴ​വും വെ​ള്ളി​യും വി​മാ​നം മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഈ ​വി​മാ​ന​ത്തി​ന് ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​വ​ർ വെ​ട്ടി​ലാ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് ഇ​ല്ല. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത സ​ർ​വി​സ്.

    ചു​രു​ങ്ങി​യ അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​നി​രു​ന്ന​വ​ർ മ​റ്റു​ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ള്ളൂ എ​ന്ന​തും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ, അ​ടി​യ​ന്തര യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​റ്റു​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ചു​റ്റി​തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വി​മാ​നം മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ചി​ല യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കൊ​ച്ചി, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ തി​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് താ​ൽ​ക്കാലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​തോ​ടെ, ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ക​ടു​ത്ത പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​കും. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും തി​രി​ച്ചും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ലു സ​ർ​വി​സും ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ടു സ​ർ​വി​സു​മാ​ണു​ള്ള​ത്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewscancelledDelayedair India ExpressKuwait News
    News Summary - Kozhikode service halted on Friday; Air India Express delayed and cancelled
    Similar News
    Next Story
    X