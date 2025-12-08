Begin typing your search above and press return to search.
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി മീ​റ്റ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി മീ​റ്റ്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി മീ​റ്റി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ.​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ലു​മ്നി മീ​റ്റ് മം​ഗ​ഫ് മെ​മ​റീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    2003 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ വി​വി​ധ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ നി​ര​വ​ധി പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഗ​മം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ജി.​ഇ.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ലു​മ്നി ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ഹ​ർ​ഷി​ദ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. റ​മീ​സ് നാ​സ​ർ, സാ​ഹി​ൽ, റാ​ഷി​ദ്, ജ​സീം, സ​നൂ​ജ്, അ​ബ്ഷ ഷൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഷ​ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ക​രി​യ​ർ, സ്‌​കി​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി എ​ത്തു​ന്ന അ​ലു​മ്നി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 51612910 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കാം. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മോ​നു ജോ​ർ​ജ് (പ്ര​സി), ഷ​ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ജ​സീം കു​ന്ന​ത്ത് ചാ​ലി (ട്ര​ഷ), അ​ബ്ഷ ഷൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ (വൈ. ​പ്ര​സി), റ​മീ​സ് നാ​സ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര), സ​നൂ​ജ് കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ഓ​ർ​ഗ.​സെ​ക്ര), ടി.​കെ. ഷ​ബീ​ർ, റാ​ഷി​ദ് ചെ​റു​ശോ​ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സ്, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, സാ​ഹി​ൽ കാ​ര​ണ​ത്ത്, റോ​ഷി​ത് (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്), മു​നീ​ർ, അ​തു​ൽ അ​നി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ, ശ​രീ​ഫ്, ഫു​ആ​ദ്, വി​ഘ്‌​നേ​ഷ്, മി​ഷാ​ൽ ഷ​ഹീ​ർ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്).

    News Summary - Kozhikode Government Engineering College Alumni Meet
