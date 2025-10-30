Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 2:11 PM IST

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കുട്ടികളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ൻ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി വി.​പി തി​രി​തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഖൈ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് സോ​ണ​ൽ ഹെ​ഡ് അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​ഗേ​ഷ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ഷാ​ജി സം​ഘ​ട​നാ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ൻ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി വി.​പി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ൽ മു​ല്ല പ്ര​തി​നി​ധി ഷെ​ഫി എ​ബ്ര​ഹാം, ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സി​റാ​ജ് എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, ആ​ർ.​ബി. പ്ര​മോ​ദ്, ടി.​കെ. ന​ജീ​ബ്, മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​സീ​ന അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​സ്. രേ​ഖ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഒ​പ്പ​ന


    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ കെ.​വി.​താ​ഹ, സ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, ശ​രീ​ക്ക്, ജി​നീ​ഷ്, നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. 10, 12, ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ ഫൈ​ഹ ഫാ​ത്തി​മ, ആ​ൻ​ലി​യ​ൻ, ശി​വാ​നി ലാ​ലു, ആ​മി​ന വ​ർ​ദ, സാ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, റീ​ന​മോ​ൾ ചാ​ക്കോ, നാ​സ​നി​ൻ നി​സാ​ർ, ആ​ദി​യ പ്രേ​മ​ൻ, അ​നാ​മി​ക സ​ജി, ചാ​രു​ദേ​വ് ബാ​ബു, സു​ഹ ഗ​ഫൂ​ർ, അ​മ​രേ​ശ്വ​ർ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ ഹി​ബ, ലി​ബ ഫാ​ത്തി​മ, ഇ​ഷാ​ൻ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഹ​രി​ന​ന്ദ്, റി​യ ജാ​സ്മി​ൻ, നി​ഖി​ത ശി​വ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​സ് ലം ​സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി. ​ഹ​നീ​ഫ്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി​യി​ലെ​യും ബാ​ല​വേ​ദി​യി​ലെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഷാ​ഫി കൊ​ല്ലം, അ​നു​ഷ പ്ര​ജി​ത്ത്, മു​സ്ത​ഫ മൈ​ത്രി, മ​ൻ​സൂ​ർ മു​ണ്ടോ​ത്ത്, ബി​ജു ഗോ​പാ​ൽ, സി​ദ്ദീ​ഖ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഷം​നാ​സ് ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, സി. ​അ​ഫ്സ​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, എം. ​മു​ജീ​ബ്, ജ​യ​ൻ, ജാ​വേ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മീ​ദ്, എം.​കെ. മ​ജീ​ദ്, ഷി​ജു കാ​ട്ടി​പ്പാ​റ, റ​ഷീ​ദ് ഉ​ള്ളി​യേ​രി, ലാ​ലു, ആ​ബി​ദ് ഉ​ള്ളൂ​ർ, ന​ജീ​ബ് മ​ണ​മാ​ൽ, ഷ​ഹീ​ജ സ​ഹീ​ർ, നി​ജി​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

