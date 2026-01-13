Begin typing your search above and press return to search.
    കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ ക്രിസ്മസ്, ന്യൂഇയർ ആഘോഷം

    കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ ക്രിസ്മസ്, ന്യൂഇയർ ആഘോഷം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക്രി​സ്മ​സ്, ന്യൂ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം ഫാ. ​അ​ജു കെ. ​വ​ർ​ഗീ​സ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യുന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​സ്തു​മ​സ്, ന്യൂ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​ഗേ​ഷ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഫാ.​അ​ജു കെ ​വ​ർ​ഗീ​സ് (സെ​ന്റ് ബേ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച്) ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ൽ​മു​ല്ല ലോ​യ​ലി​റ്റി പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ർ ഷെ​ഫി എ​ബ്ര​ഹാം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സി​റാ​ജ് ഇ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, ആ​ർ.​ബി.​പ്ര​മോ​ദ്, ടി.​കെ.​ന​ജീ​ബ്, മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹൈ​ജ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രേ​ഖ ടി.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ​ഇ​യ​ർ കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ൽ, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​കാ​ശ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​കെ.​മ​ജീ​ദ്, ടി.​വി.​അ​സ് ലം, ​സി​ദ്ദി​ഖ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​വി.​താ​ഹ, സ​ജി​ത്ത്, ജി​നീ​ഷ്, സി​ജു, നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ലാ​ലു മു​സ്ത​ഫ മൈ​ത്രി, നി​ജാ​സ് കാ​സിം, ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, അ​നു​ഷ ബ്ര​ജി​ത്ത്, എം.​മു​ജീ​ബ്, ബി​ജു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി.​ഷാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​ഹ​നീ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X