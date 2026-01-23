Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 12:15 PM IST

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി
    cancel
    camera_alt

    മ​ജീ​ദ് മ​ന്ദം​ക​ണ്ടി, ഷാ​ഫി കൊ​ല്ലം, പ്ര​കാ​ശ​ൻ കീ​ഴ​രി​യൂ​ർ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (കെ.​ഡി.​എ)​യു​ടെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ഗേ​ഷ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പ്ര​മോ​ദ് ആ​ർ.​ബി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി കെ.​വി വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​നീ​ഫ് സി ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബ് ടി.​കെ, സി​റാ​ജ് എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രേ​ഖ ടി.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​റാ​ജ് എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, പ്ര​മോ​ദ് ആ​ർ.​ബി എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മ​ജീ​ദ് മ​ന്ദം​ക​ണ്ടി (പ്ര​സി), ഷാ​ഫി കൊ​ല്ലം (ജ​ന.​സെ​ക്ര), പ്ര​കാ​ശ​ൻ കീ​ഴ​രി​യൂ​ർ (ട്ര​ഷ), ഷി​ജു ക​ട്ടി​പ്പാ​റ, അ​സ്‌​ലം (വൈ. ​പ്ര​സി), മു​ജീ​ബ് എം (​ജോ.​സെ​ക്ര), ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ (ജോ.​ട്ര​ഷ), സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: ഹ​സീ​ന അ​ഷ​റ​ഫ് (ഓ​ർ​ഗ.), സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ (വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ബെ​നി​ഫി​റ്റ്), ഷം​നാ​സ് ഇ​സ്ഹാ​ഖ് (മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്, ഡാ​റ്റ), ഷൈ​ജി​ത്ത് കെ. (​ആ​ർ​ട്സ്, ക​ൾ​ച്ച​ർ), മു​സ്ത​ഫ മൈ​ത്രി (മീ​ഡി​യ), റ​ഷീ​ദ് ഉ​ള്ളി​യേ​രി (വെ​ബ്, ഐ​ടി), അ​രു​ൺ​ലാ​ൽ എ​ൻ.​സി (സ്പോ​ർ​ട്സ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsKozhikode District Associationgulf news malayalam
    News Summary - Kozhikode District Association Central Committee
    Similar News
    Next Story
    X