കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (കെ.ഡി.എ)യുടെ 2026 വർഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു. അബ്ബാസിയ ആസ്പയർ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രസിഡന്റ് രാഗേഷ് പറമ്പത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരി പ്രമോദ് ആർ.ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി കെ.വി വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ ഹനീഫ് സി സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. രക്ഷാധികാരികളായ നജീബ് ടി.കെ, സിറാജ് എരഞ്ഞിക്കൽ, മഹിളാവേദി സെക്രട്ടറി രേഖ ടി.എസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സിറാജ് എരഞ്ഞിക്കൽ, പ്രമോദ് ആർ.ബി എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു.ഭാരവാഹികൾ: മജീദ് മന്ദംകണ്ടി (പ്രസി), ഷാഫി കൊല്ലം (ജന.സെക്ര), പ്രകാശൻ കീഴരിയൂർ (ട്രഷ), ഷിജു കട്ടിപ്പാറ, അസ്ലം (വൈ. പ്രസി), മുജീബ് എം (ജോ.സെക്ര), നജ്മുദ്ദീൻ (ജോ.ട്രഷ), സെക്രട്ടറിമാർ: ഹസീന അഷറഫ് (ഓർഗ.), സന്തോഷ് കുമാർ (വെൽഫെയർ ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്), ഷംനാസ് ഇസ്ഹാഖ് (മെംബർഷിപ്, ഡാറ്റ), ഷൈജിത്ത് കെ. (ആർട്സ്, കൾച്ചർ), മുസ്തഫ മൈത്രി (മീഡിയ), റഷീദ് ഉള്ളിയേരി (വെബ്, ഐടി), അരുൺലാൽ എൻ.സി (സ്പോർട്സ്).
