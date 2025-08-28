Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ഹമീദ് കേളോത്തിന് കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    Kozhikode District Association
    ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​നും ഭാ​ര്യ ആ​യി​ഷ​ക്കും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും ആ​ദ​ര​വും ന​ൽ​കി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​ണ് ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്ത്.അ​ബ്ബാ​സി​യ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ഗേ​ഷ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടി.​കെ. ന​ജീ​ബ് ആ​ദ​ര​വ് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്ര​തി​നി​ധി പ​രേ​ഷ് പാ​ട്ടി​ദാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി​റാ​ജ് എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​സീ​ന അ​ഷ്റ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​സ്. രേ​ഖ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​വി. ന​ജീ​ബ്, ജാ​വേ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മീ​ദ്, കെ. ​ഷൈ​ജി​ത്ത്, ശ്രീ​നീ​ഷ്, ടി.​വി. അ​സ് ലം, ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ കെ.​വി. താ​ഹ, ശ​രീ​ഖ് ന​ന്ദി, സ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, നി​സാ​ർ, ജി​നീ​ഷ്, നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗം മു​സ്ത​ഫ മൈ​ത്രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്ത് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ഷാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി. ​ഹ​നീ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

