    Kuwait
    date_range 27 Oct 2025 9:51 AM IST
    date_range 27 Oct 2025 9:51 AM IST

    നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നാ​യി ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ്’

    നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നാ​യി ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ്’
    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഒ​പ്പ​ന

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കം ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ്- 2025’ നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നൃ​ത്ത​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ക്രി​സ്റ്റ​ക​ല, ഷ​ഹ​ജ മ​ല​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റുകൂ​ട്ടി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഹെ​ഡ് അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​സ്ത​ഫ മൈ​ത്രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സു​വ​നീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി, ഷ​റ​ഫ് ചോ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡോ.​അ​ബ്ദു​ള്ള ഹം​സ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കാ​രു​ണ്യം വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷീ​ദ് ഉ​ള്ളി​യേ​രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ദാ​റു​ൽ സ​ലാം എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി ആ​ക്ടി​വി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടോ​ബി മാ​ത്യു​വി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റ​ഊ​ഫ് മ​ഷ്ഹൂ​ർ മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ് ബെ​സ്റ്റ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നു സു​ൽ​ഫി​ക്ക് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പ്ര​മോ​ദ് ആ​ർ.​ബി കൈ​മാ​റി.

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ൻ​ഡ്‌​സ് അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് മാ​നേ​ജ​ർ റ​ഫീ​ഖ്, ശ​ര​ത് നാ​യ​ർ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, സി​ബി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ഹി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​തു​ൽ ഒ​രു​വ​മ്മ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:koyilandi festKuwait
    News Summary - ‘koyilandy fest’ for dance and music
