Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 9:17 AM IST

    കൗ​ജി​യും ഗ​മ്മ​ത്തും സീ​സ​ൺ- 5 ന​വം​ബ​ർ 13ന്

    കൗ​ജി​യും ഗ​മ്മ​ത്തും സീ​സ​ൺ- 5 ന​വം​ബ​ർ 13ന്
    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘കൗ​ജി​യും ഗ​മ്മ​ത്തും സീ​സ​ൺ- 5’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള സം​ഗ​മം ന​വം​ബ​ർ 13ന് ​സു​ലൈ​ബി​യ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം നി​വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഷ്റ​ഫ് അ​യ്യു​ർ, ആ​സി​ഫ് പോ​സോ​ട്ട്, റ​ഹിം ആ​രി​ക്കാ​ടി, സ​ലിം പോ​സോ​ട്ട്, അ​സ്ഹ​ർ കു​മ്പ​ള, റ​ഫീ​ഖ്, സ​ലിം, ഹ​നീ​ഫ്, മു​നീ​ർ, റ​സാ​ഖ് അ​യ്യു​ർ, മൊ​യ്ദു, ഉ​മ​ർ, അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​ദ്ദീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫാ​റു​ഖ് പ​ച്ച​മ്പ​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X