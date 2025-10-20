Begin typing your search above and press return to search.
    കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (കോ​ഡ്പാ​ക്) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മം​ഗ​ഫ് അ​ൽ​ന​ജാ​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ജി​ൻ ബേ​ബി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നൂ​പ് സോ​മ​ൻ, വ​നി​ത ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സോ​ണ​ൽ ബി​നു, ബി.​ഇ.​സി സി.​ഇ.​ഒ മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ്, മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണോ​ത്ത്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി, അ​സീ​സ് കു​മ​ര​നെ​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ത്തു തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​എ​സ്. സു​മേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ദു​ലേ​ഖ വാ​ര്യ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും, ബി​നു അ​ടി​മാ​ലി​യു​ടെ മി​മി​ക്രി​യും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും, കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഗാ​യ​ക​രാ​യ റോ​ജോ ജോ​ർ​ജ്, അ​നു​രാ​ജ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, അം​ബി​ക രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡാ​ൻ​സ്, തി​രു​വാ​തി​ര, ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    നി​ധി സു​നീ​ഷ്, സെ​നി നി​ജി​ൻ, പ്ര​സാ​ദ് നാ​യ​ർ, ഡോ. ​റെ​ജി തോ​മ​സ്, ഷൈ​ജു എ​ബ്ര​ഹാം റോ​ബി​ൻ ലൂ​യി​സ്, ജോ​സ​ഫ്, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ്, ബീ​ന, ഷി​ഫ, നി​വാ​സ് ഹം​സ, പ്ര​ദീ​പ്, ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​നി​ൽ കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട്, റോ​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​യിം​സ് മോ​ഹ​ൻ, ബി​നു യേ​ശു​ദാ​സ്, സി​ബി, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ജി​ജു​മോ​ൻ, സു​ഭാ​ഷ്, നി​ഷാ​ദ്, ഷെ​ജി​ൻ, ബി​ജു​മോ​ൻ, ടി​നു തോ​മ​സ്, സ​വി​ത, ഷെ​ലി​ൻ ബാ​ബു, അ​നി​ല, ര​ശ്മി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ദി​വ്യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:onam celebrationKuwait NewsPravasi Association
    News Summary - Kottayam District Pravasi Association Onam Celebration
