നാടോർമകളും വിഭവങ്ങളുമായി കോട്ടപ്പുറം കുടുംബസംഗമംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കോട്ടപ്പുറക്കാരുടെ കുടുംബസംഗമം വഫ്രയിലെ അബുആദിൽ ഫാം ഹൗസിൽ നടന്നു. മുതിർന്നവരും കുട്ടികളുമുൾപ്പടെ കുവൈത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.
കുട്ടികൾക്കായി ഓട്ടം മത്സരം, മിഠായി പെറുക്കൽ, മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ, ബലൂൺ പൊട്ടിക്കൽ, ചാക്ക് റൈസ് തുടങ്ങി വിവിധയിനം കായിക മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നടന്നു. മുതിർന്നവർക്കായി കസേരക്കളി, ഗിഫ്റ്റ് പാസ്സിങ്ങ്, ചാക്ക് റൈസ് തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പ് ക്വിസ് മത്സരം, മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്, ഗാനാലാപനം, മിമിക്രി എന്നിവ മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. അൻവർ, നിയാസ് എന്നിവർ ക്വിസ് മത്സരത്തിനും നിയാസ് ഇബ്നു ഹാരിസ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസിനും നേതൃത്വം നൽകി. വീട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബിനികൾ തയാറാക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന അപ്പത്തരങ്ങൾ സംഗമത്തെ വിത്യസ്ഥമാക്കി. ശംഷുദ്ദീൻ കല്ലായി, മുഹമ്മദ് റംസി അബ്ദുൽ മജീദ്, റിയാദ് ബഷീർ, അബ്ദുൽ കാദർ, രിസാൽ അബ്ദുൽ മജീദ്, ഷറഫലി ശംശുദ്ദീൻ, ഷാഹിദ് ടി പി, അൻവർ പി, അബ്ദുൾ ഖാദർ എ, നിയാസ് ഹാരിസ്, തസ്നീം ഷഫീഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മത്സര വിജയികൾക്ക് ഷറഫലി ഷംസുദ്ദീൻ, ഷഫീഖ് ടി.കെ.സി എന്നിവർ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു. ഷംസീർ എൻ പി സ്വാഗതവും അബ്ദുൽ ഖാദർ അരിഞ്ചിറ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register