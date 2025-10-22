Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:28 PM IST

    നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കോ​ട്ട​പ്പു​റം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കോ​ട്ട​പ്പു​റം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    കോ​ട്ട​പ്പു​റം കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കോ​ട്ട​പ്പു​റ​ക്കാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം വ​ഫ്ര​യി​ലെ അ​ബു​ആ​ദി​ൽ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ട്ടം മ​ത്സ​രം, മി​ഠാ​യി പെ​റു​ക്ക​ൽ, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ, ബ​ലൂ​ൺ പൊ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, ചാ​ക്ക് റൈ​സ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​നം കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ക​സേ​ര​ക്ക​ളി, ഗി​ഫ്റ്റ് പാ​സ്സി​ങ്ങ്, ചാ​ക്ക് റൈ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ്രൂ​പ്പ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ്, ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, മി​മി​ക്രി എ​ന്നി​വ മീ​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൻ​വ​ർ, നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും നി​യാ​സ് ഇ​ബ്നു ഹാ​രി​സ് മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സി​നും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും കു​ടും​ബി​നി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​പ്പ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തെ വി​ത്യ​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ശം​ഷു​ദ്ദീ​ൻ ക​ല്ലാ​യി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റം​സി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, റി​യാ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ, രി​സാ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഷ​റ​ഫ​ലി ശം​ശു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​ഹി​ദ് ടി ​പി, അ​ൻ​വ​ർ പി, ​അ​ബ്ദു​ൾ ഖാ​ദ​ർ എ, ​നി​യാ​സ് ഹാ​രി​സ്, ത​സ്നീം ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഷ​റ​ഫ​ലി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ് ടി.​കെ.​സി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഷം​സീ​ർ എ​ൻ പി ​സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​ഞ്ചി​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Folk songsKuwait Newsfamily gatheringgulf news malayalam
    News Summary - Kottappuram family gathering with folk songs and performances
    Similar News
    Next Story
    X