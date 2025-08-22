Begin typing your search above and press return to search.
    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന്

    ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ സാ​ന്നിധ്യ​മാ​യ ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​സ്ത​ഫ മൈ​ത്രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തും കു​ടും​ബ​വും ഉ​പ​ഹാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജി​നീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, റ​ഹീ​സ് സാ​ലി​ഹ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ റി​ഹാ​ബ് തൊ​ണ്ടി​യി​ൽ, റ​ഷീ​ദ് ഉ​ള്ള്യേ​രി, മ​ൻ​സൂ​ർ മു​ണ്ടോ​ത്ത്, സാ​ദി​ക്ക് തൈ​വ​ള​പ്പി​ൽ അ​ക്‌​ബ​ർ ഊ​ര​ള്ളൂ​ർ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, ദി​ലീ​പ് അ​ര​യ​ട​ത്ത്, ശ്യാം​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്ത് പ​ഴ​യ സം​ഘ​ട​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ഹി​ർ പു​ളി​യ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​തു​ൽ ഒ​രു​വ​മ്മ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

