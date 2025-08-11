‘കൊയിലാണ്ടി ഫെസ്റ്റ്’ ഒക്ടോബർ 24 ന്; കൂപ്പൺ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഷികാഘോഷ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘കൊയിലാണ്ടി ഫെസ്റ്റ് -2025’ന്റെ കൂപ്പൺ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മുർഗാബ് ബോളിവുഡ് റസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ മൈത്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
എം.എ ഹൈദർ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ ഡോ.എസ്.എം. ഹൈദർ അലി കൺവീനർ റഷീദ് ഉള്ളിയേരിക്ക് നൽകി കൂപ്പൺ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കൊയിലാണ്ടി ഫെസ്റ്റ് ജനറൽ കൺവീനർ ഷാഹുൽ ബേപ്പൂർ പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു. രക്ഷാധികാരി ബഷീർ ബാത്ത, സാജിദ നസീർ, ജയകുമാർ, ഹിദായത്തുള്ള, നാസർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ രിഹാബ് തൊണ്ടിയിൽ, കൂപ്പൺ ജോ. കൺവീനർ നിസാർ ഇബ്രാഹിം, ജിനീഷ് നാരായണൻ, അക്ബർ ഊരള്ളൂർ, ഷറഫ് ചോല ജഗത് ജ്യോതി, ഷമീം മണ്ടോളി, റഷാദ് അബ്ദുൽ കരീം, ട്യൂണിമ, നിജിഷ അഭിലാഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാഹിർ പുളിയഞ്ചേരി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അതുൽ ഒരുവമ്മൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 24ന് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി മുതൽ അബ്ബാസിയ ആസ്പയർ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിൽ നാട്ടിൽനിന്ന് പത്തോളം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കും.
