Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 8:32 AM IST

    ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ്’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 ന്; ​കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ്’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 ന്; ​കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ്’ കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് പ​തി​നൊ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ് -2025’ന്റെ ​കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മു​ർ​ഗാ​ബ് ബോ​ളി​വു​ഡ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​സ്ത​ഫ മൈ​ത്രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എം.​എ ഹൈ​ദ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ.​എ​സ്.​എം. ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷീ​ദ് ഉ​ള്ളി​യേ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഫെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, സാ​ജി​ദ ന​സീ​ർ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ള്ള, നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ രി​ഹാ​ബ് തൊ​ണ്ടി​യി​ൽ, കൂ​പ്പ​ൺ ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ജി​നീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, അ​ക്‌​ബ​ർ ഊ​ര​ള്ളൂ​ർ, ഷ​റ​ഫ് ചോ​ല ജ​ഗ​ത് ജ്യോ​തി, ഷ​മീം മ​ണ്ടോ​ളി, റ​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ട്യൂ​ണി​മ, നി​ജി​ഷ അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ഹി​ർ പു​ളി​യ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​തു​ൽ ഒ​രു​വ​മ്മ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി മു​ത​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ത്തോ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:koyilandyOctoberKuwait NewsCoupon released
    News Summary - ‘Koilandi Fest’ on October 24; Coupon released
