Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 2:25 PM IST

    പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ; ഉ​ൽ​പാ​ദ​നശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി കെ.​ഒ.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    2030ഓ​ടെ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ ഡ്രി​ല്ലി​ങ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 1.2 ബി​ല്യ​ൺ കു​വൈ​ത്ത് ദി​നാ​ർ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും
    പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ; ഉ​ൽ​പാ​ദ​നശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി കെ.​ഒ.​സി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി (കെ.​ഒ.​സി). 2035 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. 2040വ​രെ ഈ ​നി​ല നി​ല​നി​ർ​ത്തും.

    2030ഓ​ടെ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ ഡ്രി​ല്ലി​ങ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 1.2 ബി​ല്യ​ൺ കു​വൈ​ത്ത് ദി​നാ​ർ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും. 6,193 എ​ണ്ണക്കിണ​റു​ക​ൾ കു​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​ഒ.​സി പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ, ഡ്രി​ല്ലി​ങ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. മൊ​ത്തം ശേ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​ദി​നം 3.65 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ന്യൂ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ൽനി​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ക്കി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യി പ​ങ്കി​ടും. കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​നം എ​ണ്ണ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തും. മു​മ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്ന​തും ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളെ ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ലെ മു​ത്രി​ബ ഫീ​ൽ​ഡ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഉ​ൽപാ​ദ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.2024 ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ കെ.​ഒ.​സി മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ എ​ണ്ണ, വാ​ത​ക ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ആ​റ് കി​ണ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ദ്യ ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 100 ​​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​നം കൈ​വ​രി​ച്ചു. 18 അ​ധി​ക കി​ണ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കും. 2035 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഏ​ക​ദേ​ശം 150,000 ബാ​ര​ൽ ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നശേ​ഷി ക​മ്പ​നി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ​യും സു​സ്ഥി​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും അ​ൽ​മു​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:productionKuwait NewsKOCgulf news malayalam
    News Summary - KOC joins hands to increase production by four million barrels per day
    Similar News
    Next Story
    X