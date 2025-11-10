Begin typing your search above and press return to search.
    10 Nov 2025 12:09 AM IST
    10 Nov 2025 12:09 AM IST

    കെ.​എ​ൻ.​പി.​സി ഗ്യാ​സ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    കെ.​എ​ൻ.​പി.​സി ഗ്യാ​സ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​യം ക​മ്പ​നി (കെ.​എ​ൻ.​പി.​സി) ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഉ​മ്മു​ൽ ഐ​ഷി​ലെ​യും ഷു​ഐ​ബ​യി​ലെ​യും ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം നി​ല​വി​ലു​ള്ള 17 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 2026-2027 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഏ​ക​ദേ​ശം 18.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും പു​തി​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ട​പ​ടി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തും ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നാ​ണ് കെ.​എ​ൻ.​പി.​സി ശ്ര​മം.

