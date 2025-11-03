Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 9:51 AM IST

    ക്‌​നാ​നാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യൂ​നി​റ്റ് ഷ​ട്ടി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    ക്‌​നാ​നാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യൂ​നി​റ്റ് ഷ​ട്ടി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    ക്‌​നാ​നാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യൂ​നി​റ്റ് ഷ​ട്ടി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം ക്‌​നാ​നാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യൂ​നി​റ്റ് നാ​ലാ​മ​ത് ഷ​ട്ടി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് റി​ഗ്ഗൈ അ​ൽ ജ​വാ​ഹ​റ സ്കൂ​ൾ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​നോ​ജ് മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ഗോ​യ​ൽ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ജോ​ൺ തോ​മ​സ്- വി.​കെ.​അ​ജു ടീം ​ര​ണ്ടാ​മ​തും സു​നി​ൽ ജോ​സ​ഫ്, ര​തീ​ഷ് എ​ബ്രാ​ഹം ടീം ​മു​താ​മ​തു​മെ​ത്തി.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ലി​ഡി​യ ലി​ജോ, ഹ​ന്ന അ​നി​ൽ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. മോ​സ​സ് സു​നോ​ജ്, എ​ബ്രാ​ഹം മാ​ത്യു ടീം ​ര​ണ്ട​മ​തും റി​സ്റ്റോ റെ​ഞ്ജു, അ​നു​ഷ പ്രി​ന്റോ സം​ഖ്യം മൂ​ന്ന​മ​തു​മെ​ത്തി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഫാ​ദ​ർ. സ​ജി​ൽ ജോ​സ് വി​ല​ങ്ങ​ൻ​പാ​റ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ല​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ, ആ​ക്റ്റി​ങ് ട്ര​സ്റ്റി ഏ​ബ്ര​ഹം തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടോ​ണി പോ​ത്ത​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ​റി​ൽ സ്ക​റി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​തി​ൻ എ​ബ്ര​ഹം, സ​ജി പു​ന്നൂ​സ്, അ​നി​ൽ തൊ​മ്പു​മ​ണ്ണി​ൽ, പ്രി​ൻ​സ് ഏ​ബ്ര​ഹം, ടെ​ക്സി ക​ണ്ണ​ങ്കേ​രി​ൽ, അ​നീ​ഷ് കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, സ്മി​താ തോ​മ​സ് സി​നു, ലി​ജി ജി​നു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

