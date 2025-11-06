Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:39 AM IST

    കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം ‘ചെ​പ്പ്’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം ‘ചെ​പ്പ്’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം ‘ചെ​പ്പ്’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ‘ചെ​പ്പ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു കോ​ശി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. റ​വ. ഡോ. ​തോ​മ​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക​ളി​ൽ അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജു​ബി​ൻ പി. ​മാ​ത്യു, ഷാ​രോ​ൺ ത​ര​ക​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് മാ​മ്മൂ​ട്ടി​ൽ, സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് പി. ​ആ​ന്റ​ണി, എ​ഫ്.​ഒ.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​നി കോ​ശി, എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ലി​ജു പാ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ൽ​വി തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​നു എ​ബ്ര​ഹാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ഒ. ബി​ജു, എ​ക്സ് ഒ​ഫി​ഷ്യോ ജോ​ജി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി, ചെ​പ്പ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ബി പാ​ല​മൂ​ട്ടി​ൽ, ബി​നോ​യ് ഏ​ബ്ര​ഹാം, ജോ​യ്‌​സ് ജി​മ്മി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.എ​സ്.​എം.​സി.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി​യു​ടെ ടോ​ക്ക് ഷോ, ​മ​ല​ങ്ക​ര തി​യ​റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ സ്കി​റ്റ്, മ​ല​ങ്ക​ര വോ​യ്സ് ടീ​മി​ന്റെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

