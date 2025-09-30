Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:08 AM IST

    കെ.​​എം.​​ആ​​ർ.​​എം അ​​ഹ​​മ്മ​​ദി ഏ​​രി​​യ ഓ​​ണാ​​ഘോ​​ഷ​​വും പി​​ക്‌​​നി​​ക്കും

    കെ.​​എം.​​ആ​​ർ.​​എം അ​​ഹ​​മ്മ​​ദി ഏ​​രി​​യ ഓ​​ണാ​​ഘോ​​ഷ​​വും പി​​ക്‌​​നി​​ക്കും
    കെ.​​എം.​​ആ​​ർ.​​എം അ​​ഹ​​മ്മ​​ദി ഏ​​രി​​യ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ പി​​കളനി​​ക്കി​​ൽ

    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: കെ.​​എം.​​ആ​​ർ.​​എം അ​​ഹ​​മ്മ​​ദി ഏ​​രി​​യ ഓ​​ണാ​​ഘോ​​ഷ​​വും പി​​ക്‌​​നി​​ക്കും വ​​ഫ്ര​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്നു. ഏ​​രി​​യ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ജി​​ജു സ്ക​​റി​​യ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​​ഹി​​ച്ചു. പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ്‌ ഷാ​​ജി വ​​ർ​​ഗീ​​സ് ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്തു. ജോ​​മോ​​ൻ ചെ​​റി​​യാ​​ൻ ആ​​ശം​​സ​​ക​​ൾ അ​​റി​​യി​​ച്ചു. ഏ​​രി​​യ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ലി​​ജാ മ​​നോ​​ജ് സ്വാ​​ഗ​​ത​​വും ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ ബി​​നോ​​യ് വ​​ർ​​ഗീ​​സ് ന​​ന്ദി​​യും പ​​റ​​ഞ്ഞു. ആ​​ത്മീ​​യ ഉ​​പ​​ദേ​​ഷ്ടാ​​വ് ഫാ.​​ഡോ.​​തോ​​മ​​സ് കാ​​ഞ്ഞി​​ര​​മു​​ക​​ളി​​ൽ, ട്ര​​ഷ​​റ​​ര്‍ സ​​ന്തോ​​ഷ്‌ ജോ​​ർ​​ജ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ സ​​ന്നി​​ഹി​​ത​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. ര​​ണ്ടു ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി ന​​ട​​ന്ന ആ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ ഗാ​​ന​​മേ​​ള, വ​​ടം​​വ​​ലി, വി​​വി​​ധ ഗെ​​യി​​മു​​ക​​ൾ, സാം​​സ്‌​​കാ​​രി​​ക പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ, ഓ​​ണ​​സ​​ദ്യ എ​​ന്നി​​വ ഒ​​രു​​ക്കി.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationsKuwait NewsK.M.R.M
