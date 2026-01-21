Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെ.​എം.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ സ​നൂ​ജ മ​ണി​യൂ​ർ സ്മാ​ര​ക ഖു​ര്‍ആ​ൻ ഹി​ഫ്‌​ള് മ​ത്സ​രം

    കെ.​എം.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ സ​നൂ​ജ മ​ണി​യൂ​ർ സ്മാ​ര​ക ഖു​ര്‍ആ​ൻ ഹി​ഫ്‌​ള് മ​ത്സ​രം
    കെ.​എം.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ സ​നൂ​ജ മ​ണി​യൂ​ർ സ്മാ​ര​ക ഖു​ര്‍ആ​ൻ ഹി​ഫ്ള് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക്ക് സ​ർ​ഫ​റാ​സ് മ​ണി​യൂ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മാ​ഹി മു​സ്‌​ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എം.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) സാ​നൂ​ജ മ​ണി​യൂ​ർ സ്മാ​ര​ക ഖു​ര്‍ആ​ൻ ഹി​ഫ്ള് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു.10 വ​യ​സ്സു​വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ലു​ഖ്മാ​ൻ ഖ​ലീ​ലു റ​ഹ്മാ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ്റ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഹാ​സിം സാ​ലി​ഹ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    18 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സോ​യ ഫാ​ത്തി​മ ഷ​യീ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​യ്മാ​ൻ ഖ​ലീ​ലു റ​ഹ്മാ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ബാ​സിം ഒ​മ​ർ ബി​ൻ സാ​ബി​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ബ്ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ഫ​റാ​സ് മ​ണി​യൂ​ർ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും മെ​മെ​ന്റോ​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് മാ​ഹി മു​സ്‌​ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഹാ​സ് മാ​ഹി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ.​അ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫ്സീ​ൻ റ​ഫീ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​നീ​സ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

