Madhyamam
    25 Nov 2025 12:06 PM IST
    25 Nov 2025 12:06 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​രു​ത​ലും വെ​ളി​ച്ച​വും -പി.​കെ. ന​വാ​സ്

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​രു​ത​ലും വെ​ളി​ച്ച​വും -പി.​കെ. ന​വാ​സ്
    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌

    പി.​കെ. ന​വാ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത​ലും വെ​ളി​ച്ച​വു​മാ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്നു എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​കെ. ന​വാ​സ്. കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പി.​കെ. ന​വാ​സ്. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രെ​റ്റെ​ഡ് സ്കൂ​ളി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന സ​ദ​സ്സ്


    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഹാ​രി​സ് വെ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഊ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, സി​ദ്ദീ​ഖ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. സു​വ​നീ​ർ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം കെ.​കെ.​പി ഉ​മ്മ​ർ കു​ട്ടി​ക്ക് ന​ൽ​കി​ പി.​കെ. ന​വാ​സ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ക​ല​ണ്ട​ർ, ഗ്രാ​ന്റ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ജം​ഷാ​ദി​നു ന​ൽ​കി പി.​കെ ന​വാ​സ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സാ​ബി​ത്ത് ചെ​മ്പി​ലോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബ​ഷീ​ർ ക​ട​വ​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​ഫി​ള് മ​ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ഖി​റാ​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ന്നും​കൈ, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​പി. ഇ​ബ്റാ​ഹിം, സു​ഹൈ​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജാ​ബി​ർ അ​രി​യി​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് ബ​ർ​ബീ​സ്, മി​ർ​ഷാ​ദ് ധ​ർ​മ​ടം, മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ് പെ​രു​വ​ണ, ത​ൻ​സീ​ഹ്‌ എ​ട​ക്കാ​ട്, ജ​സീ​ർ വെ​ങ്ങാ​ട്, ജ​സീം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സൂ​ഫി ഗാ​യ​ക​ൻ ളി​റാ​ർ അ​മി​നി, ക​ണ്ണൂ​ർ മ​മ്മാ​ലി, ഫൈ​സ​ൽ താ​യി​നേ​രി, റ​ഊ​ഫ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ​കി​ട്ടു കൂ​ട്ടി.

