Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 1:28 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ങ് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ്

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ങ് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ്
    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ങ് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​ക​ദി​ന വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​ഫ്ര ക്യാ​മ്പ് ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​ഠ​ന സെ​ഷ​നു​ക​ളും വി​നോ​ദ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ങ് സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സ​ഹീ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റ​സി​യ നി​സാ​ർ മ​ദ​ർ പാ​ര​ന്റി​ങ് വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സീ​ല ഫൈ​സ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫാ​ത്തി​മ അ​സീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​നി​ത വി​ങ് സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​സി​യ, ത​സ്‌​നീം, ജാ​സി​റ, സാ​ജി​ദ, റ​സീ​ന, നൗ​റി​ൻ, സ​ഫ്ന, സ​ന, മു​ഹ്സി​ന, ഫ​രീ​ദ, സു​ബി, ഷ​ബാ​നു എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നൂ​റി​ല​ധി​കം വ​നി​ത​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​എം.​സി.​സി കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ങ് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ്വൈ​റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക്യാ​മ്പി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി.

    TAGS:winter campKuwait NewsKMCC Women's Winggulf news malayalam
    News Summary - KMCC Women's Wing Winter Camp
