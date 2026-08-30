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    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 11:18 AM IST

    ഷംന യൂനുസിന് കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിംഗിന്റെ യാത്രയയപ്പ്

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    ഷംന യൂനുസിന് കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിംഗിന്റെ യാത്രയയപ്പ്
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    ഷംന യൂനുസിന് കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിംഗിന്റെ ഉപഹാരം കൈമാറുന്നു 

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിംഗ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ഷംന യൂനുസിന് വനിതാ വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

    കെ.എം.സി.സിയുടെ ഉപഹാരം വനിതാ വിംഗ് ഭാരവാഹികൾ ഷംന യൂനുസിന് കൈമാറി. ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബി തഷ്റീഫ്, ട്രഷറർ ഫാത്തിമ അബ്ദുൽ അസീസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജാസിറ സിദ്ദീഖ്, സെക്രട്ടറി മുഹ്സിന നിസാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി.

    കുവൈത്തിലെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലും കെ.എം.സി.സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഷംന യൂനുസ് നൽകിയ സേവനങ്ങൾക്ക് ഭാരവാഹികൾ നന്ദി അറിയിച്ചു. നാട്ടിലെ തുടർജീവിതത്തിന് ആശംസകളും നേർന്നു.

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    TAGS:kmccFarewellpartywomen's wing
    News Summary - KMCC Women’s Wing Bids Farewell to Shamna Yunus
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