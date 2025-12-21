Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 11:00 AM IST

    നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ഞ്ചൊ​രു​ക്കി കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം

    നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ഞ്ചൊ​രു​ക്കി കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം
    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​റി​യം അ​ൽ ഖ​ബ​ന്ദി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ക​ഴി​വു​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​മൈ​ബ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഫാ​ത്തി​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ന​സ്‍ല മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ഹെ​ന്ന ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രാ​യ നു​സ്റി​യ, ഷ​ബ്‌​ന എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി. മൈ​ലാ​ഞ്ചി ക​ല​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ മി​ക​വും പ്ര​ക​ട​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഭം​ഗി ന​ൽ​കി.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സ​ഹീ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മ​റി​യം അ​ൽ ഖ​ബ​ന്ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സീ​ല ഫൈ​സ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫാ​ത്തി​മ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​നി​താ വിം​ഗ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ന, ജാ​സി​റ, മു​ഹ്സി​ന, റ​സീ​ന ദി​ൽ​ഷാ​ന, സു​ബി​ത​ശ്രീ​ഫ്, റ​സി​യ, ത​സ്‌​നീം, സ​ഫ്ന. ഫ​രീ​ദ, സാ​ജി​ദ ഖാ​ലി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ർ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​യി​ൽ ന​ൽ​കും.

