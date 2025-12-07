കെ.എം.സി.സി ഉദുമ മണ്ഡലം കാരംസ് ടൂർണമെന്റ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി കാസർകോട് ജില്ല സമ്മേളന പ്രചാരണാർഥം ഉദുമ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കാരംസ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫഹാഹീൽ കോഹിനൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റ് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് അയ്യൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിസാർ മയ്യള അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
കുവൈത്തിനകത്തും പുറത്തുള്ള നിരവധി താരങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയ ടൂർണമെന്റിൽ സിംഗിൾസിൽ യഥാക്രമം ഉബൈദ്, അഹ്മദ് കാരോളം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടി. ഡബിൾസിൽ അസർ - അസീസ് സഖ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനവും, അനീസ് -ഉബൈദ് സഖ്യം രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.കെ.എം.സി.സി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നാസർ അൽ മഷ്ഹൂർ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇഖ്ബാൽ മാവിലാടം, കാസർകോട് ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്ഹബ് മാടമ്പില്ലത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ അബ്ദുല്ല കടവത്ത്, കബീർ തളങ്കര, യൂസുഫ് കൊത്തിക്കാൽ, സെക്രട്ടറിമാരായ റഫീഖ് ഒളവറ, ഖാലിദ് പള്ളിക്കര, മുത്തലിബ് തെക്കേക്കാട്, ഉദുമ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ മുസ്തഫ ചെമ്മനാട്, റാഷിദ്, താജുദ്ദീൻ സൽവ, എസ്.എം.ഹമീദ്, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അൽ ഹസനി, ഹാരിസ് മുട്ടുന്തല, അസീസ് തളങ്കര, ഉമ്മർ ഉപ്പള, ശാഹുൽ ചെറുഗോളി, അമീർ കമ്മാടം, യു.പി.ഫിറോസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഉദുമ മണ്ഡലം ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.കെ. സവാദ് സ്വാഗതവും, ട്രഷറർ അഷ്റഫ് കോളിയടുക്കം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
