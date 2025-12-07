Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Dec 2025 10:11 AM IST
    7 Dec 2025 10:11 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ

    ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ കോ​ഹി​നൂ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ മ​യ്യ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​ള്ള നി​ര​വ​ധി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സിം​ഗി​ൾ​സി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഉ​ബൈ​ദ്, അ​ഹ്മ​ദ് കാ​രോ​ളം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഡ​ബി​ൾ​സി​ൽ അ​സ​ർ - അ​സീ​സ് സ​ഖ്യം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, അ​നീ​സ് -ഉ​ബൈ​ദ് സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, യൂ​സു​ഫ് കൊ​ത്തി​ക്കാ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റ​ഫീ​ഖ് ഒ​ള​വ​റ, ഖാ​ലി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, മു​ത്ത​ലി​ബ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട്, ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ ചെ​മ്മ​നാ​ട്, റാ​ഷി​ദ്, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ​ൽ​വ, എ​സ്.​എം.​ഹ​മീ​ദ്, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഹ​സ​നി, ഹാ​രി​സ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര, ഉ​മ്മ​ർ ഉ​പ്പ​ള, ശാ​ഹു​ൽ ചെ​റു​ഗോ​ളി, അ​മീ​ർ ക​മ്മാ​ടം, യു.​പി.​ഫി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. സ​വാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​ളി​യ​ടു​ക്കം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

