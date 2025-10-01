Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:08 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:08 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന സ​മാ​പ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന സ​മാ​പ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
     കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന സ​മാ​പ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച. വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, സി.​എ​ച്ച്. റ​ഷീ​ദ്, സി.​എ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഷീ​ദ്, പി.​എം. അ​മീ​ർ, അ​ഡ്വ. ഷി​ബു മീ​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശ്ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കെ.​എം. സീ​തി സാ​ഹി​ബി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മൗ​സ​വി, ഡോ. ​ബോ​ബി ചെ​മ്മ​ണ്ണൂ​ർ, സി​ഷോ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​ര​സ്കാ​രം. പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി ന​യി​ക്കു​ന്ന സൂ​ഫീ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​നം, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം, ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര, പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ‘തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ മീ​റ്റ​പ്പ്’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മ​ണി​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ പാ​ർ​ക്ക് അ​വ​ന്യു​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബു​ള്ള മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സീ​സ് പാ​ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - K.M.C.C Thrissur District Conference concludes on Friday
