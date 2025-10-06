Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം

    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം
    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വറ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബു​ല്ല മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    തൃ​ശ്ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച കെ.​എം. സീ​തി സാ​ഹി​ബി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മൗ​സ​വി (ആ​രോ​ഗ്യം), സീ​ഷോ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്കു​വേ​ണ്ടി മ​ക​ൻ നി​സാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി സീ​ഷോ​ർ (ബി​സി​ന​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.



    ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​നു വേ​ണ്ടി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ത്ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സു​വ​നീ​ർ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ​ക്ക് ന​ൽ​കി മു​ന​വ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ​ച്ച്. റ​ഷീ​ദ്, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഷീ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം. അ​മീ​ർ, മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഷി​ബു മീ​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​വി​ധ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡും വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ചെ​റു​തു​രു​ത്തി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സീ​സ് പാ​ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ൻ ഉ​സ്താ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി ന​യി​ച്ച സൂ​ഫീ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും ന​ട​ന്നു.

