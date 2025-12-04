Begin typing your search above and press return to search.
    4 Dec 2025 11:51 AM IST
    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഫു​ട്ബാ​ൾ; ഗ്രാ​ന്റ് സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഫു​ട്ബാ​ൾ; ഗ്രാ​ന്റ് സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഗ്രാ​ന്റ് സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ടീം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി.​കെ.​പി. ഹ​മീ​ദ​ലി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഗ്രാ​ന്റ് സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​ക് എ​ഫ്.​സി​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കി​രീ​ട​നേ​ട്ടം.

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സൂ​ഖ് സ​ബാ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഹ​സ​നി പെ​രു​മ്പ​ട്ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ യു.​പി. ഫി​റോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ർ ക​മ്മാ​ടം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    16 ടീ​മു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഹ​രി ടോ​പ്സ്കോ​റ​റാ​യും ജ​വാ​ദ് മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യും നി​തി​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ശ​ര​ത്താ​ണ് മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ന്റ​ർ.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി, റ​ഊ​ഫ് മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ, ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, അ​ബ്ദു​ള്ള ക​ട​വ​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് ഒ​ള​വ​റ, മു​ത്ത​ലി​ബ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സി.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഖാ​ദ​ർ കൈ​ത​ക്കാ​ട്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മൗ​ല​വി, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തു​രു​ത്തി, ഷം​സീ​ർ ചീ​ന​മ്മാ​ടം, അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, സ​മ​ദ്, ഷം​സീ​ർ നാ​സ​ർ, ഷാ​ന​വാ​സ് ഹൈ​ത്തം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - K.M.C.C. Thrikaripur Mandal Football; Grand Soccer FC are the winners
